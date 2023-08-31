У Филиппа Киркорова «поплыли» кубики, сделанные во время пластики

56-летний народный артист России Филипп Киркоров весьма эпатажно проводит лето. Он показал себя в розовой шубе и розовой шляпе из перьев.

Но, если недавно поп-король российской эстрады хвастался кубиками пресса от пластического хирурга Тимура Хайдарова, то на этом снимке видно, что пресс все больше заплывает...

Предлагаю закрыть челлендж! Просто уходило лето, потому нужно бежать за осенью, - так подписал свое видео Киркоров.

Пользователи заметили перемены во внешности певца.