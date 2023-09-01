Корейцы устанавливают палатки прямо в доме: зачем они это делают

Частые перебои с электроэнергией привели к тому, что дома, обогреваемые электропечками, стали вымерзать зимой.

Предприимчивые корейцы устанавливают палатки часто прямо на кровати в спальне, чтобы сохранить тепло во время сна.

Зима в Южной Корее не очень холодная, иногда бывают температуры до -10, но с системой центрального отопления тут большие проблемы.

Как правило, обогревают всего одну комнату, где вся семья зимой и собирается в кучку. Чаще всего это кухня, там тепло сохраняется от плитки.

Также это может быть гостиная, где устанавливают печку или часть пола делают с обогревом.

Естественно, в Корее жители сразу остро чувствуют на себе все повышения стоимости электроэнергии.

Палатки продаются повсеместно и стоят недорого, купить можно на одного человека или на несколько мест.

Удобно разбить лагерь перед телевизором в гостиной и смотреть его из палатки всей семьей.

Красивые, яркие, цветные, легкие и простые в использовании, палатки специально делают красочными, вероятно, чтобы не вгонять людей в депрессию окончательно.

Весь дом нельзя прогреть выше +18, это слишком накладно, а вот внутри палатки получается надышать до +25.

Как еще корейцы могут экономить электроэнергию, не тратя ее на тепло?

Снижают температуру горячей воды в бойлере с 60 до 40 градусов, спят, обкладываясь грелками с теплой водой. Утром этой водой можно умыться или сварить на ней завтрак.