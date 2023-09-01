Шокируюшие нюансы жизни во Вьетнаме: чем страна удивляет иностранцев

Вьетнам - одна из стран Азии, которая не перестает удивлять. Туристов из Европы здесь многое потрясает. Какие особенности жизни впечатляют, а то и шокируют гостей страны?
Персик вместо елки
Да, на Новый год вьетнамцы украшают персиковое дерево. За пару недель до праздника они обрывают с него все листья и (в идеале) оно зацветает в день наступления Нового года.
Учитывая, что его приход колеблется от 15 января до 15 февраля (по лунному календарю), время обрывания листьев тоже колеблется в зависимости от движения ночного светила.
Первый день Нового года, к слову, считается еще и первым днём Весны.
Носят маски после пандемии
Они не спешат снимать маски даже тогда, когда угроза коронавируса ушла в прошлое. Таким образом вьетнамцы защищаются от дорожной пыли.
И не только: идеал вьетнамских красавиц сегодня - светлая кожа, и медицинские маски спасают их от излишнего загара на лице. Если есть маска на лице, можно отказаться также от стандартного зонтика, что вьетнамские женщины и делают.
Хаос на дороге
Движение транспорта на улицах городов Вьетнама стало притчей во языцех. И хаотичным движением мотоциклов, пешеходов особо европейцев не удивить. Но, если самому сесть на байк, быстро можно понять манеру их езды.
Суть ее - в вежливом и уважительном отношении друг к другу. Здесь не услышишь, например, выражения вроде «Куда прёшь, баран?». Если прет - значит, человеку очень надо. И его пропустят.
Два Рождества
Во Вьетнаме очень много религиозных конфессий, и их представители толерантны друг к другу. Все с удовольствием празднуют два Рождества: католическое, которое ввели французы, и Новогодье по лунному календарю (Тет).
Вьетнамцы выросли!
По всей вероятности, рост благосостояния страны отразился на образе питания, и жители Вьетнама стали расти сами. Сегодня их средний рост сопоставим со среднеевропейским.
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