Шокируюшие нюансы жизни во Вьетнаме: чем страна удивляет иностранцев

Вьетнам - одна из стран Азии, которая не перестает удивлять. Туристов из Европы здесь многое потрясает. Какие особенности жизни впечатляют, а то и шокируют гостей страны?

Персик вместо елки

Да, на Новый год вьетнамцы украшают персиковое дерево. За пару недель до праздника они обрывают с него все листья и (в идеале) оно зацветает в день наступления Нового года.

Учитывая, что его приход колеблется от 15 января до 15 февраля (по лунному календарю), время обрывания листьев тоже колеблется в зависимости от движения ночного светила.

Первый день Нового года, к слову, считается еще и первым днём Весны.

Носят маски после пандемии

Они не спешат снимать маски даже тогда, когда угроза коронавируса ушла в прошлое. Таким образом вьетнамцы защищаются от дорожной пыли.

И не только: идеал вьетнамских красавиц сегодня - светлая кожа, и медицинские маски спасают их от излишнего загара на лице. Если есть маска на лице, можно отказаться также от стандартного зонтика, что вьетнамские женщины и делают.

Хаос на дороге

Движение транспорта на улицах городов Вьетнама стало притчей во языцех. И хаотичным движением мотоциклов, пешеходов особо европейцев не удивить. Но, если самому сесть на байк, быстро можно понять манеру их езды.

Суть ее - в вежливом и уважительном отношении друг к другу. Здесь не услышишь, например, выражения вроде «Куда прёшь, баран?». Если прет - значит, человеку очень надо. И его пропустят.

Два Рождества

Во Вьетнаме очень много религиозных конфессий, и их представители толерантны друг к другу. Все с удовольствием празднуют два Рождества: католическое, которое ввели французы, и Новогодье по лунному календарю (Тет).

Вьетнамцы выросли!

По всей вероятности, рост благосостояния страны отразился на образе питания, и жители Вьетнама стали расти сами. Сегодня их средний рост сопоставим со среднеевропейским.