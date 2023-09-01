Руководство Илона по проведению успешных совещаний

Пожалуйста, избавьтесь от всех крупных совещаний, если вы не уверены, что они приносят пользу всей аудитории, и в этом случае делайте их очень короткими.

Также избавьтесь от частых встреч, если только вы не имеете дело с чрезвычайно срочным делом.

Частота встреч должна быстро снизиться, как только срочный вопрос будет решен.

Уходите со встречи или прерывайте звонок, как только становится очевидно, что вы не добавляете ценности.

Уходить не грубо, невежливо заставлять кого-то оставаться и тратить свое время.