Индия разоблачила самую масштабную аферу США : американцы не высаживались на Луне

Информационное пространство недавно взорвала новость о том, что на спутнике Земли прилунился индийский зонд "Чандраян-3". Луноход установил одну очень любопытную деталь. Как выяснилось, температура на Луне оказалась выше прогнозируемых значений в несколько раз.

Кроме того, было установлено: на поверхности спутника Земли есть так называемые электризованные песчаные бури. Почему это важно?

Дело в том, что эти факты ставят под сомнение нашумевший успех программы пилотируемых космических полетов НАСА "Аполлон" в 1969-м-1972-м годах, считает автор канала Интересная жизнь с Vera Star на платформе Дзен.

По словам сотрудника индийского ISRO Би Дарукеши, сошедший с борта "Чандраян-3" луноход "Прагьян" зафиксировал чрезмерно высокую температуру поверхности Луны.

Изначально было заявлено, что градус лунного грунта колеблется в пределах 20-30°С. Но "Прагьян" зафиксировал намного более высокие значения: до плюс 70°С.

Возникает вопрос: а как себя чувствовали американские астронавты, которые высадились на Луне 20 июля 1969 года? Или мы что-то не знаем, и это были супермены, которым нипочем экстремально высокие температуры? Если оттолкнуться от данных лунохода "Прагьян", в месте высадки американские астронавты могли столкнуться не со стандартными 90-100°С, а более жаркими 170-180°С. При таких температурах, как известно, нет никакой возможности для жизнеобеспечения, - пишет блогер.

Автор блога также считает несовместимым с нахождением астронавтов на Луне и электризованные пылевые бури, которые тоже установили индийские "Чандраян" и "Прагьян".

Оказалось, что на поверхности спутника Земли много различных аномалий, включая разнообразные электрические процессы. Лунная поверхность ежедневно сверкает электрическими разрядами, которые оценивают в тысячу вольт.

Эти вольты - огромная опасность как для человека, так и для аппаратуры, потому что данное явление сопровождается очень высокой температурой.

Нил Армстронг, Эдвин Алдрин и многие другие астронавты никогда не упоминали о таких явлениях. Это что - необычайное везение? Но такое бывает лишь в сказках, - отмечает автор блога.

Есть еще один немаловажный момент. Согласно оценкам ЦРУ, лунная программа им обошлась в $16-22 миллиарда (в переводе на современные цены это порядка $130 миллиардов).