Имя самого кровавого диктатора в истории Африки Иди Амина и сегодня заставляет содрогаться жителей Уганды

Иди Амина не случайно назвали "Мясником Уганды", его преступления были ужасающими. Власть в стране он захватил в 1971 году и жестоко правил в Уганде восемь лет.

В списке совершенных им преступлений - политические репрессии, преследования по этническому признаку, внесудебные казни и пытки.



Иди Амин развязал экономическую войну, граждан Уганды при нем ссылали и сажали в тюрьмы, избивали и пытали. Считается, что его действия отняли жизнь примерно у ста тысяч граждан.

В 1979 году его свергли с престола, но Иди удалось покинуть Уганду целым и невредимым. Он жил в Саудовской Аравии до 2003 года и скончался от множественных поражений внутренних органов.

О связанных с эпохой его правления фактах, которые шокируют до сих пор, рассказал автор канала CRIME TIME Channel на платформе Дзен.

Подземная тюрьма с камерой пыток

Печально известную тюрьму Амина построили израильтяне, полагавшие, что это здание будет использоваться как оружейный склад. Подземные цементные пещеры, по их мнению, предназначались не для людей, а для хранения пороха.

В тюрьме было 5 камер пыток. Оперативники Иди Амина приводили заключенных в камеры, заполненные электрической водой. Считается, что почти 20 тысяч чеовек там были убиты.

Больше всего жертв было среди людей таких профессий, как врачи, юристы и учителя. Иди Амин расправлялся не только с политическими соперниками и чиновниками, но и с мирными жителями: фермерами, студентами, религиозными деятелями.

Иногда правитель заставлял своих жертв бить друг друга дубинками.

Азиаты оказались вне закона

В 1972 ггоду Амин принял решение уничтожить все азиатское население Уганды (утверждал, что так поступить ему велел Бог). 80 тысячам южноазиатов дали 3 месяца, чтобы покинуть страну. Они могли взять с собой только ручную кладь.

Среди изгнанных таким образом жителей Уганды были врачи, учителя, ветеринары, инженеры. Такие меры подорвали медицинскую отрасль, систему образования страны и экономику Уганды в целом.

Без суда и следствия

Когда Амин впадал в ярость, он приказывал казнить неугодных для него сотрудников и служащих. Но главным своим долгом считал наказание всех противников - даже воображаемых.

Правитель Уганды приказывал публично казнить тех, кто, по его мнению, якобы замышлял что-то против режима. Тела жертв потом сбрасывались в Нил, и люди моли видеть плывущие по реке трупы. Из-за этого плотина на озере Виктория периодически выходила из строя и происходили перебои с подачей электроэнергии.

Убил четвертую жену

Амин был многоженцем. Всего у него было 6 жен и 30 детей. Четвертая, Кей Амин, замуж за него вышла в 1966 году. Утверждается, будто Кей была неверна мужу, и забеременела от другого мужчины.

В 1973 году пара развелась, а еще через год случайные люди нашли страшно изуродованное, расчлененное тело Кей. Как показало вскрытие, в тот момент она была на 3-4-м месяце беременности.