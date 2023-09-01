Талант Унстона Черчелля, о которым многие не знали

Не многие знают, что в сорок лет, впервые попробовав себя в творчестве, он стал художником, за свою жизнь он создал более 500 картин.

Писал портреты, интерьеры, но больше всего любил пейзажи. Работа на пленэре доставляла ему особое удовольствие.

Увлеченность живописью не раз выводила Черчилля из депрессии, когда он терпел политические неудачи.

С головой погружаясь в творчество, он забывал обо всем и признавался, что иногда он готов бросить почти все ради занятия живописью.

В 1915 году он написал четыре полотна с натуры, практически на линии фронта, он делал наброски, не обращая внимания на обстрелы неприятеля, чем произвел сильное впечатление на сослуживцев.

Как политика и литератора Черчилль оценивал себя высоко, а вот художником был очень скромным.

Отправляя свои работы на различные выставки, он подписывал их вымышленным именем.

Однако талан Черчилля не раз был высоко оценен жюри выставок. А в 1948 году ему было присвоено звание почетного члена Королевской академии искусств.

Полотна Черчилля имеют и коммерческий успех:

К примеру, картина, подаренная Черчиллем президенту США Рузвельту, в 2011 году была приобретена семьей Анжелины Джолли и Брэда Питта.

В последующем Джолли продала эту работу на аукционе за рекордные для работ Черчилля 11,5 миллионов долларов.