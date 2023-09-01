Представители самой низкой касты в Индии гибнут на самой опасной и грязной работе по чистке канализации

Индия - самая населенная срана в мире, в ней живет более 1,4 миллиарда человек. И каждый ищет свое место под солнцем.

Но иногда индийцам приходится браться за очень грязную работу, чтобы банально заработать на еду, пишет автор канала Артем Плато "Про путешествия" на платформе Дзен.

Хотя официально в Индии систему каст давно отменили, она по-прежнему практикуется. Самая низкая каста здесь - неприкасаемых. Ее удельный вес в общем количестве населения страны - около 17%.

Неприкасаемые лишены права общения с представителями других, более высоких каст. Они не могут коснуться даже их вещей!

Мужчинам из этой категории граждан достается самая грязная работа. В чатсности, они чистят канализацию. Для этого надо спуститься в канализацию, чтобы вытащить все, что мешает проходить воде и фекалиям.

Люди при этом работают без защитных средств: у них нет ни масок, ни перчаток. А в качестве рабочего инструмента используется только деревянная палка. Рабочие выгребают то, что накопилось в трубах, ведрами, и выливают неподалеку.

Вонь в канализации при этом бывает такой сильной, что люди иногда теряют сознание и могут утонуть в отходах. Нередко попадаются и острые предметы, способные травмировать мужчину.

Отправляясь на эту грязную работу, мужчина не знает, вернется ли живым. Ежегодно от этой токсичной работы умирают сотни людей.

Кроме грязи, мусора и камней, в канализации можно наткнуться на ядовитых змей и скорпионов, которые тоже могут укусить и ужалить. А их укусы, как известно, - смертельны.

Более 80% таких чистильщиков не доживают до 60 лет. Чаще всего они умирают от отравления либо незаживающих ран.