Ученые открыли новые тайны мозга благодаря феномену американки, которая помнит всю свою жизнь в деталях

Американка Джилл Прайс родилась в Нью-Йорке 30 декабря 1965 года. Ее первые четкие воспоминания датируются возрастом, когда девочке было полтора года.

Она жила тогда с родителями в доме напротив больницы Рузвельта на Манхэттене. И запомнила сигналы машин скорой помощи, движение транспорта. А также - как любила забираться в гостиной на диван и смотреть на 9-ю авеню из окна.

Когда Джилл было семь лет, ее отец нашел работу в Columbia Pictures Television в Лос-Анджелесе. 1 июля 1974-го года она с родителями переехала туда на постоянное место жительства. По словам женщины, после этого у нее и "сломался" мозг.

Джилл Прайс стала первым на Земле человеком, у которого диагностировали превосходную автобиографическую память (HSAM). Сегодня известно о 60 таких людях на планете.

Они способны вспомнить большинство дней жизни так, как обычные люди помнят недавнее прошлое. В частности, Джилл помнит каждый свой день, начиная с 1980 года.

Женщина помнит, что делала, с кем когда и где была. Она может в деталях воспроизвести воспоминания 20-летней давности настоколько легко, будто это было вчера.

Мои воспоминания напоминают сцены домашнего видео о каждом дне жизни, – призналась американка. Они постоянно воспроизводятся в голове, без всякой устали мелькая назад и вперед сквозь годы, перенося в любой момент.

Ее состояние напоминает жизнь с разделенным экраном, где с одной стороны настоящее, а с другой - катушка воспоминаний. По словам женщины, такое количество постоянно находящихся наготове воспоминаний может свести с ума.

До Джилл об HSAM никто не знал. Это отклонение диагностировал профессор нейробиологии и поведения Калифорнийского университета, доктор Джеймс Макгоу. Прайс с ним встретилась в 2000 году, когда ей было 34 года.

Ученый к тому времени посвятил десятки лет изучению мозга и формированию долговременной памяти. У него насчитывалось свыше 500 научных исследований, которые отмечены высокими наградами.

Но после встречи с Прайс он был в замешательстве, потому что никогда раньше не наблюдал подобных симптомов. Вскоре Макгоу собрал команду, чтобы установить глубину и объем памяти Прайс.

В течение пяти лет Джилл проходила стандартные тесты на память, обучаемость, IQ. Она также прошла ряд специально разработанных тестов.

Полученные данные исследователи обнародовали на большом открытом форуме. Жизнь Прайс после этого кардинально изменилась: у нее брали интервью газеты и научные журналы, а университетские лаборатории хотели провести собственные тесты.

Через 12 лет медики обнаружили еще несколько человек с подобными отклонениями.

Как оказалось, у людей с HSAM есть структурные различия в областях мозга, которые связаны с созданием автобиографической памяти. Но в целом результаты исследований все равно не дают ответа на вопрос: почему жещине удается помнить так много?

Сегодня нейробиологи не проводят исследований памяти людей с HSAM из-за недостатка финансирования и переживают, что финансирование науки ради науки нынче не популярно.

А сама американка написала книгу, в которой расказала, как ей удается не выпасть из реальности при своих таких редких особенностях.