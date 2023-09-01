В Великобритании в октябре 1814 года случилось пивное наводнение

Пивная волна, образованная 1,5 тыс. м³ пива, вырвавшись на свободу, разрушила два дома и паб, работающая там барменша была ранена.

Пивоварня находилась среди трущоб, где бедняки, в основном, обитали в подвалах, которые очень быстро стали заполняться пивом.

В итоге ЧП погибли девять человек: 8 захлебнулись, 1 умер от алкогольной интоксикации.

Но история на этом не закончилась, родственники скончавшихся стали собирать плату с любопытных, демонстрируя их тела на всеобщее обозрение.

Однажды собралась приличная толпа, пол рухнул и все дружно провалились в подвал, ещё заполненный пивом.

Многострадальная пивоварня ещё долгое время функционировала, через суд доказав свою невиновность, снесли её лишь в 1922 году, сегодня на этом месте располагается театр «Доминион».