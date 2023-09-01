«Проклятая земля» – последние слова декабристов

Суд над декабристами был самым строгим, а приговор смертной казни пяти декабристам был исполнен 13 июля 1826 года.

Последние слова Павла Пестеля: «Что посеял, то и взойти должно и взойдет впоследствии непременно».

Сергей Муравьев-Апостол громко произнес: «Проклятая земля, где не умеют ни составить заговоры, ни судить, ни вешать».

Последним держал слово Кондратий Рылеев. Он обратился к присутствовавшему на казни адъютанту Николая I: «Передайте государю, что мы умираем в мучениях, как он и хотел».

Молодые, красивые, целеустремленные юноши больше не проронили ни слова. При проведении казни Муравьёв-Апостол, Каховский и Рылеев сорвались с петли и были повешены вторично.