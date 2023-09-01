Шутник Томас Мор перед казнью не прекращал юморить

Поднимаясь на эшафот, он обратился к помощнику палача:

«Молодой человек, подайте мне руку, пожалуйста, а вниз я уже спущусь без вашей помощи».

Также он попросил палача аккуратнее орудовать топором:

«Подожди, подожди. Дай я высвобожу бороду. Ее не обязательно рубить. Она не совершала государственной измены».

Стоит отметить, что бесстрашный Мор за верность католицизму был канонизирован Римско-католической церковью и причислен к лику святых папой Пием XI в 1935 году.