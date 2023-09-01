Найден способ побороть деменцию: побольше сидеть за компьютером

Это связано с особенностями строения мозга. Как известно, его основная функция заключается в решении когнитивных задач, и если человек не занимается этим, то мозг начинает деградировать в разы быстрее.

Пожилым людям особенно важно поддерживать активность своих когнитивных функций. Те, кто перестал работать и не занимается ничем интересным, находятся в особенно высоком риске развития деменции.

Использование интернета создает определенную когнитивную нагрузку, так как человеку приходится прилагать умственные усилия при работе с компьютером. Даже простые задачи, такие как набор сообщений в социальных сетях, использование программ или поиск информации, требуют умственной активности.

Также игры на компьютере могут загрузить мозг и заставить его работать.