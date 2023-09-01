Найден способ побороть деменцию: побольше сидеть за компьютером

16:38 2023-09-01

Исследования показывают, что умеренное использование интернета способствует улучшению когнитивных функций у пожилых людей. Регулярный интернет-серфинг помогает поддерживать когнитивный резерв и предотвращает деградацию мозга.

Это связано с особенностями строения мозга. Как известно, его основная функция заключается в решении когнитивных задач, и если человек не занимается этим, то мозг начинает деградировать в разы быстрее.

Пожилым людям особенно важно поддерживать активность своих когнитивных функций. Те, кто перестал работать и не занимается ничем интересным, находятся в особенно высоком риске развития деменции.

Использование интернета создает определенную когнитивную нагрузку, так как человеку приходится прилагать умственные усилия при работе с компьютером. Даже простые задачи, такие как набор сообщений в социальных сетях, использование программ или поиск информации, требуют умственной активности.

Также игры на компьютере могут загрузить мозг и заставить его работать.

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    Однако важно помнить о мере. Долгое время, проведенное за компьютером, может привести к противоположному эффекту. Поэтому рекомендуется не превышать двух часов интернет-серфинга за раз.

    Важно также совмещать его с другими видами умственной деятельности, такими как чтение книг, решение головоломок или обучение новым навыкам.

    Таким образом, использование интернета в умеренных количествах может быть полезным для поддержания когнитивного резерва у пожилых людей. Это способствует активному функционированию мозга и предотвращает его быстрое старение.

    Но важно соблюдать баланс и не злоупотреблять временем, проведенным в онлайн-мире.

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