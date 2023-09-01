Что подают на завтрак в Японии, Франции, Турции и других странах мира

Японцы:
Это то место на планете, где еда возведена в культ, приготовление блюд - это искусство, а прием пищи - целая церемония. Известно, что в японской кухне стараются сочетать в одном блюде сразу 5 вкусовых оттенков.
Японцы:
Это то место на планете, где еда возведена в культ, приготовление блюд - это искусство, а прием пищи - целая церемония. Известно, что в японской кухне стараются сочетать в одном блюде сразу 5 вкусовых оттенков.
Традиционный завтрак японца - это клейкий рис, рыба на гриле, мисо-суп, натто и тамогояки. Под "натто" подразумеваются ферментированные соевые бобы. Тамагояки представляет собоя яичный рулет. Все это подается сразу. Получается сбалансированный и сытный прием пищи, заряжающий энергией до вечера.
Французы:
Здесь обожают сладкие завтраки, как правило, это чашка кофе и ароматный свежий круассан. К нему полагаются всевозможные вкусные добавки: горячий шоколад, джем, сироп, бывают и несладкие топинги.
Многие французы любят окунать свежую выпечку в кофе и уже потом есть. Вкусно, просто и очень сытно.
Итальянцы:
Ни один завтрак не обходится без кофе, а капучино они готовят просто незабываемый. К кофе подают маленькие круассаны, или воздушные маленькие печеньица.
Прием пищи может быть дополнен по желанию йогуртов, фруктами, мюсли.
Испанцы:
Они предпочитают на завтрак десерты. Классический вариант - теплые, с приятным хрустом чуррос, сочетаемые с шоколадным соусом и конечно же кофе с молоком. Несладкие завтраки тоже не редкость.
В этом случае подают тостаду со свежими помидорами, приправленную оливковым маслом и чесноком. Сюда же могут добавить ветчину, сыр, авокадо.
Турки:
На завтрак готовят свежий кофи или чай, пьют в красивых чашках, и обязательно кахвалти. Кахвалти выглядит как ряд небольших тарелочек с овощами, политыми растительным маслом, сырами, оливками, яйцами.
Так же в этот набор входят сладкие джемы, фрукты, свежая выпечка, включая хлеб, суджук, ветчина местного изготовления и еще много чего, что душа пожелает. У многих любимое блюдо на завтрак - яичница чылбыр, особый турецкий вариант с соусом и зеленью.
Мексиканцы:
Здесь завтракают простой яичницей, которую заедают лепешками из кукурузы, сальсой.
Блюдо может готовиться с ветчиной, фаршем, чтобы добавить завтраку сытности. После него чувство голода возвращается очень нескоро.
Жители Таиланда:
Тайский завтрак выглядит примерно так: рисовый отвар, кусочки свинины, приготовленные на гриле, тайские пончики, аппетитный омлет с рисом, вместо него может быть курица с тем же рисом.
Это уже почти обед, а не завтрак. Получается очень вкусно и очень питательно.
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