Что подают на завтрак в Японии, Франции, Турции и других странах мира

17:34 2023-09-01

Разные страны - это разные культуры, уникальные традиции, свои обычаи. Завтракают там тоже по-разному. Посмотрим, с чего начинают свой день люди из разных уголков мира.

Японцы:

Это то место на планете, где еда возведена в культ, приготовление блюд - это искусство, а прием пищи - целая церемония. Известно, что в японской кухне стараются сочетать в одном блюде сразу 5 вкусовых оттенков.

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    Традиционный завтрак японца - это клейкий рис, рыба на гриле, мисо-суп, натто и тамогояки. Под "натто" подразумеваются ферментированные соевые бобы. Тамагояки представляет собоя яичный рулет. Все это подается сразу. Получается сбалансированный и сытный прием пищи, заряжающий энергией до вечера.

    Французы:

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    Здесь обожают сладкие завтраки, как правило, это чашка кофе и ароматный свежий круассан. К нему полагаются всевозможные вкусные добавки: горячий шоколад, джем, сироп, бывают и несладкие топинги.

    Многие французы любят окунать свежую выпечку в кофе и уже потом есть. Вкусно, просто и очень сытно.

    Итальянцы:

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    Ни один завтрак не обходится без кофе, а капучино они готовят просто незабываемый. К кофе подают маленькие круассаны, или воздушные маленькие печеньица.

    Прием пищи может быть дополнен по желанию йогуртов, фруктами, мюсли.

    Испанцы:

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    Они предпочитают на завтрак десерты. Классический вариант - теплые, с приятным хрустом чуррос, сочетаемые с шоколадным соусом и конечно же кофе с молоком. Несладкие завтраки тоже не редкость.

    В этом случае подают тостаду со свежими помидорами, приправленную оливковым маслом и чесноком. Сюда же могут добавить ветчину, сыр, авокадо.

    Турки:

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    На завтрак готовят свежий кофи или чай, пьют в красивых чашках, и обязательно кахвалти. Кахвалти выглядит как ряд небольших тарелочек с овощами, политыми растительным маслом, сырами, оливками, яйцами.

    Так же в этот набор входят сладкие джемы, фрукты, свежая выпечка, включая хлеб, суджук, ветчина местного изготовления и еще много чего, что душа пожелает. У многих любимое блюдо на завтрак - яичница чылбыр, особый турецкий вариант с соусом и зеленью.

    Мексиканцы:

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    Здесь завтракают простой яичницей, которую заедают лепешками из кукурузы, сальсой.

    Блюдо может готовиться с ветчиной, фаршем, чтобы добавить завтраку сытности. После него чувство голода возвращается очень нескоро.

    Жители Таиланда:

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    Тайский завтрак выглядит примерно так: рисовый отвар, кусочки свинины, приготовленные на гриле, тайские пончики, аппетитный омлет с рисом, вместо него может быть курица с тем же рисом.

    Это уже почти обед, а не завтрак. Получается очень вкусно и очень питательно.

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