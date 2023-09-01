Что подают на завтрак в Японии, Франции, Турции и других странах мира

Это то место на планете, где еда возведена в культ, приготовление блюд - это искусство, а прием пищи - целая церемония. Известно, что в японской кухне стараются сочетать в одном блюде сразу 5 вкусовых оттенков.

Традиционный завтрак японца - это клейкий рис, рыба на гриле, мисо-суп, натто и тамогояки. Под "натто" подразумеваются ферментированные соевые бобы. Тамагояки представляет собоя яичный рулет. Все это подается сразу. Получается сбалансированный и сытный прием пищи, заряжающий энергией до вечера. Французы:

Здесь обожают сладкие завтраки, как правило, это чашка кофе и ароматный свежий круассан. К нему полагаются всевозможные вкусные добавки: горячий шоколад, джем, сироп, бывают и несладкие топинги. Многие французы любят окунать свежую выпечку в кофе и уже потом есть. Вкусно, просто и очень сытно. Итальянцы:

Ни один завтрак не обходится без кофе, а капучино они готовят просто незабываемый. К кофе подают маленькие круассаны, или воздушные маленькие печеньица. Прием пищи может быть дополнен по желанию йогуртов, фруктами, мюсли. Испанцы:

Они предпочитают на завтрак десерты. Классический вариант - теплые, с приятным хрустом чуррос, сочетаемые с шоколадным соусом и конечно же кофе с молоком. Несладкие завтраки тоже не редкость. В этом случае подают тостаду со свежими помидорами, приправленную оливковым маслом и чесноком. Сюда же могут добавить ветчину, сыр, авокадо. Турки:

На завтрак готовят свежий кофи или чай, пьют в красивых чашках, и обязательно кахвалти. Кахвалти выглядит как ряд небольших тарелочек с овощами, политыми растительным маслом, сырами, оливками, яйцами. Так же в этот набор входят сладкие джемы, фрукты, свежая выпечка, включая хлеб, суджук, ветчина местного изготовления и еще много чего, что душа пожелает. У многих любимое блюдо на завтрак - яичница чылбыр, особый турецкий вариант с соусом и зеленью. Мексиканцы:

Здесь завтракают простой яичницей, которую заедают лепешками из кукурузы, сальсой. Блюдо может готовиться с ветчиной, фаршем, чтобы добавить завтраку сытности. После него чувство голода возвращается очень нескоро. Жители Таиланда: