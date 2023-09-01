Компостная куча может стать источником отличного урожая ряда культур

Компостную кучу можно использовать еще до готовности самого удобрения. А именно выращивать на ней огородные культуры.

Прекрасно будет себя чувствовать на компосте тыква. Она не только вырастет крупной и сладкой, но и ее листья спрячут компостную кучу от солнца и пересыхания.

Аналогичным эффектом будут обладать кабачки и огурцы. Вы не только получите урожай, но и подготовите более качественное удобрение. Можно брать также и репчатый лук и ранние сорта картошки.