Компостная куча может стать источником отличного урожая ряда культур

17:36 2023-09-01

Не все дачники знают, что на компостной куче во время ее созревания можно уже выращивать прекрасный урожай.

Компостную кучу можно использовать еще до готовности самого удобрения. А именно выращивать на ней огородные культуры.

Прекрасно будет себя чувствовать на компосте тыква. Она не только вырастет крупной и сладкой, но и ее листья спрячут компостную кучу от солнца и пересыхания.

Аналогичным эффектом будут обладать кабачки и огурцы. Вы не только получите урожай, но и подготовите более качественное удобрение. Можно брать также и репчатый лук и ранние сорта картошки.

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