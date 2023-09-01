Кошка норовит попасть в ванную комнату: отчего так происходит

От природы коты отличаются любознательностью. Если вы закрываете ванную от животного, то это только подталкивает его желание исследовать новую территорию.

Если ваша кошка долго оставалась без воды, это может привести к тому, что она захочет экономить ее миске и пить в ванной, где воды всегда много.

В отсутствие развлечений и игр с хозяином кошки могут ходить в ванную, чтобы попутешествовать и тем самым хоть немного развлечь себя. Это еще одна причина.