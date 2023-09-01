Полезные привычки для крепких нервов: что делать, чтобы улучшить состояние нервной системы

17:55 2023-09-01

Спокойные занятия дают отдых нервной системе, и она в это время укрепляется и восстанавливается.

Уход за домашними цветами или растениями на участке поможет справиться с нервной перегрузкой, если это занятие занимает у вас в день не менее одного часа.

Благотворно сказывается на состоянии нервной системы чтение. Но стоит оговориться: речь идет о чтении книг, а не о серфинге по интернет-страницам.

Существуют убедительные научные доказательства, что медитативные практики избавляют от негативного влияния стресса и дают эмоциональную стабильность. Попробуйте медитировать каждый день в течение недели, и увидите результат.

Показать следующие комментарии
Фото