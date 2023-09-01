Делимся секретами восстановления плодородия грунта после чеснока и под чеснок

Чеснок лучше всего растет на грядках, где в предыдущем году был собран урожай бобовых. Но иногда у дачника такой возможности нет, и чеснок приходится сеять заново на прежнем месте.

Здесь придут на помощь технологии по восстановлению грунта. Его нужно будет прорыхлить и освободить от сорняков на сорок сантиметров в глубину.

Затем в грядку нужно будет заделать послойно рубленую крапиву или окопник, пять сантиметров компоста, смесь из навоза и костной муки. И все это нужно прикрыть еще одним компостным слоем.