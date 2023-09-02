Они взорвали мировую эстраду: почему распалась самая нестандартная группа 80-х Army Of Lovers

Army Of Lovers - одна из самых ярких и скандальных групп 80-х. Шведский поп-коллектив сумел в себя влюбить чуть ли не весь мир, оставаясь в эпицентре скандальных статей.

Если у консервативной части общества коллектив вызывал шок, раздражение и ярость, то молодые меломаны были в восторге от эпатажного бэнда.

«Армия любовников» – так красноречиво они назвали сами себя. Группа подарила миру как минимум десяток хитов. Зрителей привлекали в этом проекте оригинальные образы участников, мотивы песен, пикантные клипы.

Как все начиналось

История группы официально началась в 1987-м году, но еще за пять лет до этого Александр Бард сколотил проект Baard, который позже переименовали в Barbie. Выступал Бард в основном в ночных клубах.

Красотка Камилла была его костюмером и личным стилистом, и напросилась в проект. Когда в 1985-м парочка познакомилась с Жан-Пьером Барда, появился план – стать самой интересной и яркой группой.

О себе трио заявило в 1988-м году, представив композицию «When the Night Is Cold». Песня имела успех и принесла коллективу контракт с Ton Son Ton – лейблом, специализирующимся на танцевальных треках.

В начале 90-х в свет вышел дебютник «Disco Extravaganza», который добился большого успеха в Японии. Американская версия состояла из ремиксов, самым популярным из которых был «Viva la Vogue».

Публике особенно понравился клип на «My Army of Lovers», он был удостоен Грэмми!

Уход Камиллы

Army Of Lovers оказала большое влияние на мировую музык и на культуру в целом. Более 20-ти треков входили в самую горячую десятку Еврочарта. Самые яркие хиты группы - «Crucified», «Obsession», «Ride The Bullet».

Эти композиции вошли в «Massive Luxury Overdose» – суперуспешный второй альбом. Но на волне успеха красавица Ла Камилла решила покинуть коллектив, чтобы сосредоточиться на сольном творчестве.

Новый поворот

Место Камиллы заняла фотомодель Микаэлу де ла Кур. С ней было переснято несколько клипов и вышел сингл «Judgment Day». Затем в группе появилась Доминика Печински - в данном составе коллектив записал и выпустил альбом «The Gods of Earth and Heaven», ставший бриллиантовым в России.

Спустя время народная любимица Камилла опять вернулась в группу. У коллектива вышел сборник лучших песен, но былая слава стала терять темпы.

Мы повзрослели и набрались опыта, появились собственные проекты на стороне, - так объяснил это сам Бард.

Однако самые верные поклонники любят и слушают музыку коллектива по сей день.