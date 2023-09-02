Китай определил одинаковое время по всей своей территории и вместо пяти часовых поясов страна живет по одному

Китай страна немаленькая - раскинулась сразу на 5 часовых зон. Однако власти страны волевым решением их "отменили", и приказали всем жить по одному стандартному времени. Насколько это удобно самим китайцам?

Скованы одной цепью

По всей вероятности, принимая такое решение, власти исходили из удобства всем отправляться на работу в одно и то же время, совершать звонки по работе синхронно и так далее.

Какой часовой пояс выбран?

Данное решение в 1949-м году принял Мао Цзэдун, и его до сего дня никто не менял. В качестве основного выбран часовой пояс Пекинский - UTC+8.

Когда в одной части страны солнце еще в зените, в другой - уже клонится к закату.

Соответственно, некоторые офисные служащие мало видят солнца. Но особо не скучают - кстати, загорелые люди здесь не в моде, и местные девушки сознательно стараются не бывать на солнце, чтобы сохранить бледную кожу.

Подпольное время Урумчи

Но, если госаппарат в западных регионах должен выходить на службу по общему времени, то другие могут жить по своим внутренним часам. Например, UTC+6 - это время Урумчи, у него разница с Пекином целых два часа.

По сути, здесь люди живут по разным жизненным расписаниям.