Люди с белыми ресницами наводили страх на жителей древней Руси

Мадароз – болезнь, при которой у человека отсутствуют брови и ресницы. Патология возникает из-за инфекции вроде проказы. Она также может быть вызвана и злокачественными новообразованиями.

На Руси о таком заболевании, понятное дело, ничего не знали. И людям с этими признаками болезни приходилось несладко, потому что бровям и ресницам в старину придавали большое значение.

Мистическая сила

По языческим поверьям, многие части тела заключают сверхъестественную силу. Особенно это касалось лица человека, его верхней половины. Нередко внушали страх брови. Считалось, что обладатель густых, сросшихся бровей имеет необычайное могущество.

А вот их отсутствие считалось «нехорошим» признаком. Так же, как и белый цвет бровей и ресниц, присущих альбиносам. Таких людей причисляли к лешим, считали потомками черта и ведьмы.

А если без ресниц?

С потерей ресниц дела обстояли еще страшнее. Считалось, что, если их нет, человек может быть чертом. Эти страхи породили множество поверий.

Например, если ресница выпала, ее нельзя было выбрасывать, а нужно было положить за пазуху и загадать желание.

И приметы тоже

С бровями и ресницами также связано много примет. Например, если чешется правая бровь, считалось, что это - к похвале. А если левая - значит, кто-то где-то ругает ее обладателя.