Выращивание китайских длинных сортов огурцов: секреты успеха

Растения огурцов китайских сортов можно высаживать и загущено.

Хотя они имеют длинный стебель, боковые побеги формируются у них мало, поэтому загущенная посадка не причинит им вреда. Растения плодоносят пучками, по 2 огурца в каждом, что делает их особенно продуктивными.

Важно обеспечить растениям достаточное количество влаги и регулярно поливать их. Когда огурцы начинают формировать плоды, следите за ними и собирайте плоды вовремя.

Обычно от момента всходов до первого сбора зеленцев проходит около 25-35 дней.