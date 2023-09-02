Выращивание китайских длинных сортов огурцов: секреты успеха

Перед посадкой огурцов китайских длинных сортов важно подготовить почву. Рекомендуется удобрить почву свежим навозом, перемешанным с соломой.
Это поможет обеспечить растениями необходимые питательные вещества и создаст благоприятную среду для их роста и развития.
Огурцы китайских сортов предпочитают солнечные площадки, поэтому выберите место в саду или огороде, где они получат достаточно солнечного освещения.
Также учтите, что эти сорта огурцов имеют длинные стебли, поэтому может потребоваться установка шпалер.
Это поможет растениям поддерживать вертикальное положение и избежать их скручивания или деформации.
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Растения огурцов китайских сортов можно высаживать и загущено.
Хотя они имеют длинный стебель, боковые побеги формируются у них мало, поэтому загущенная посадка не причинит им вреда. Растения плодоносят пучками, по 2 огурца в каждом, что делает их особенно продуктивными.
Важно обеспечить растениям достаточное количество влаги и регулярно поливать их. Когда огурцы начинают формировать плоды, следите за ними и собирайте плоды вовремя.
Обычно от момента всходов до первого сбора зеленцев проходит около 25-35 дней.
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Если выращиваете огурцы китайских сортов в открытом грунте, без шпалер, имейте в виду, что они могут приобретать уродливую форму и не вытягиваться.
При наступлении похолодания вы можете укрыть растения агротексом, чтобы защитить их от неблагоприятных погодных условий.
Выращивание китайских длинных сортов огурцов на даче может быть интересным и увлекательным проектом для садовода.
Подготовьте почву, выберите подходящее место для посадки, обеспечьте регулярный полив и следите за развитием растений.
Наслаждайтесь свежим и обильным урожаем огурцов, которые станут вкусным дополнением к вашему саду или столу.
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