Самая пустая страна в мире в которой на 98% территории никто не живёт

Этот феномен обусловлен сложной географией и климатом региона. Самая густонаселенная часть Монголии – её столица Улан-Батор, где проживает около 45% населения страны.

Все остальные населенные пункты значительно меньше по размеру. Почему же большая часть территории Монголии так и остается пустынной?

Это объясняется, в первую очередь, географическими и климатическими особенностями. Большая часть страны находится на высокогорном Монгольском плато, среди которого разбросаны горные массивы, пустыни и полупустыни. Климат в этих районах крайне суров: жаркое и сухое лето сменяется жесткой зимой с температурами ниже -40°C.

Этот агрессивный климат и невысокая плодородность почв делают большую часть территории Монголии несостоятельной для жизни.

Вегетативный период здесь короткий, что ограничивает возможности для сельского хозяйства.

Поэтому население концентрируется в тех регионах, где климат более мягкий и доступны ресурсы для сельского хозяйства.

Остальные области остаются практически необитаемыми из-за жестких природных условий.