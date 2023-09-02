Клюет ли рыба в дождь, особенности рыбалки

Однако кратковременный дождь не всегда должен быть причиной отказа от увлекательного хобби. Дождь может даже улучшить условия для удачной рыбалки.

Кратковременный дождь может сделать рыбалку более комфортной, так как можно укрыться под навесом, палаткой или использовать дождевики. Более того, дождь может положительно повлиять на активность рыбы.

Если вода становится слегка мутной из-за дождя, это часто приводит к увеличению активности рыбы. Однако при сильной мутности клев рыбы может снизиться, и эффект будет зависеть от конкретного водоема.

Во время теплого дождя с южным или западным ветром, рыба, такая как щука, язь и окунь, часто начинает активно клють. Крупная рыба также становится более активной во время дождя. Однако при сильной волне клев может уменьшиться. Холодные дожди, напротив, могут сделать рыбалку менее успешной.