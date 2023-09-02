История человека, который продавал места для рекламы на лице

В 2003 году американец по имени Белль Нагибин столкнулся с финансовыми трудностями, которые ставили под угрозу обеспечение его семьи.

В отчаянии и с желанием изменить свою ситуацию, он принял решение, которое некоторым покажется экстремальным.

Мужчина решил превратить свое лицо в живой рекламный щит, предлагая место для рекламы на своем теле в виде татуировок.

Эта амбициозная затея помогла ему выйти из материальных трудностей, но последствия не были такими, какими он представлял себе.

Белль Нагибин начал свое путешествие в мир рекламы, разместив объявления о продаже рекламного пространства на своем лице и других частях тела. Его предложение нашло отклик, и первым было выкуплено место на его лбу.

Здесь появилась реклама с названием и ссылками на популярные порносайты, за что Белль получил около 30 тысяч долларов. Он также сделал татуировки с рекламой других сайтов на своих щеках.