Красивые и опасные: пять растений, которые нельзя трогать и нюхать, но их часто разводят в саду

Растение очень красиво цветет, густо покрываясь милыми маленькими колокольчиками со всех сторон. Его часто выращивают в садах в декоративных целях и для привлечения пчел и других насекомых-опылителей.

Цветки бывают белые, розовые, фиолетовые. Однако эту красоту впору использовать вместо колючей проволоки, защищая забор от посторонних посягательств.

Привлекательный вид скрывает очень опасные свойства растения: вызывает сердечную аритмию, судорожный синдром, если попадет внутрь организма, возможен летальный исход.