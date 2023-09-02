Чем опасна наперстянка:
Красивые и опасные: пять растений, которые нельзя трогать и нюхать, но их часто разводят в саду
На вид они могут быть очень симпатичными, но некоторые не просто опасны, а несут смертельную угрозу. На всю эту красоту можно только любоваться, и лучше - на расстоянии.
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Растение очень красиво цветет, густо покрываясь милыми маленькими колокольчиками со всех сторон. Его часто выращивают в садах в декоративных целях и для привлечения пчел и других насекомых-опылителей.
Цветки бывают белые, розовые, фиолетовые. Однако эту красоту впору использовать вместо колючей проволоки, защищая забор от посторонних посягательств.
Привлекательный вид скрывает очень опасные свойства растения: вызывает сердечную аритмию, судорожный синдром, если попадет внутрь организма, возможен летальный исход.
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С красавцем олеандром надо быть на чеку:
Это кустарник родом из Средиземноморья, поражает роскошным цветением и благоуханием. Растение все облеплено густыми мелкими, яркими цветками белого, красного, розового цвета.
Все его часть очень ядовиты, если попадут внутрь, провоцируют рвоту, сердечные проблемы, головокружения. Трогать можно только в перчатках, не заводить там, где есть дети или домашние питомцы.
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Токсичная труба ангела:
Происходит эта красота из Южной Америки, дает красивые крупные цветки в форме вытянутых колокольчиков желтого, розового, белого, фиолетового цветов.
Каждая часть растения опасна, приводит к галлюцинациям, судорогам, смерти (если проглотить). Его с удовольствием разводят дачники для украшения цветника, но о ядовитых свойствах, увы, знают не все.
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Обманчивая невинность ландышей:
Нежный, ароматный, утонченный, символизирует хрупкость, чистоту, невинность. Маленькие колокольчики растут пышными гроздями, бывают чаще белыми, но иногда с розовым оттенком.
Если принять внутрь любую часть растения, можно ожидать тошноту, рвоту, сбои в работе сердца. Если вы разводите на даче эти милые цветы, помните: дети и домашние животные должны держаться от ландышей подальше.
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Что ожидать от водяного болиголова:
Красивые белые соцветия, которые расходятся в стороны пышными зонтиками, привлекают к себе, их хочется потрогать, вдохнуть аромат.
Растут на болотах и влажных низинах. Все части токсичные, провоцируют серьезные реакции: судороги, удушье, смерть. Не подходите к ним близко!
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Важно не путать болиголов с кружевом королевы Анны, которое также известно как дикая морковь (милое безобидное растение).
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