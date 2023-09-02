Бразильский городок, где живут только женщины

История возникновения Ноива-ду-Кордейро связана с судьбой Марии Сеньориньи де Лима. В конце 19 века Мария была изгнана из своего города за измену мужу и отлучена от католической церкви. Этот жестокий опыт, а также еще несколько поколений, лишили ее жизненной радости и безопасности.
Именно эти причины побудили Марию задуматься о создании места, где все женщины, независимо от своих жизненных обстоятельств, могли бы чувствовать себя защищенными и безопасными.
Так появился Ноива-ду-Кордейро в 1891 году. Город стал приютом для женщин, которые не хотели жить в мире, где мужской авторитет и привилегии преобладали. Но на начальном этапе город столкнулся с предубеждениями и непониманием соседних городов.
Его жительницы были обвинены в том, что они занимаются проституцией. Это отвержение обществом не только благопристойных женщин, но и мужчин, продолжалось до середины 20 века.
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Ситуация в городе начала изменяться, когда пастор-евангелист Анисиу Перейра пришел в Ноива-ду-Кордейро. Он основал церковь и установил правила, которые регулировали поведение и деятельность женщин. Эти правила запрещали стрижку волос, прослушивание музыки, употребление алкоголя и контрацептивов. Жительницы города послушно следовали этим правилам, пока пастор Перейра не ушел из жизни. После его смерти женщины решили, что они уже не нуждаются в мужском покровительстве и упразднили церковь.
Сегодня в Ноива-ду-Кордейро живет и работает более 600 женщин. Они занимаются сельским хозяйством, торгуют с другими городами и поддерживают друг друга. Город помогает им чувствовать себя комфортно и безопасно, поскольку здесь нет конкуренции, а женщины считают себя одной большой семьей.
Жительницы Ноива-ду-Кордейро также свободны и независимы в своем личном выборе. Им не нужно играть роли, чтобы привлечь мужское внимание или удержать понравившегося мужчину.
Однако это не означает, что они пропагандируют нетрадиционные отношения. Женщины встречаются с мужчинами по выходным дням, а также поддерживают контакты через социальные сети.
Несмотря на то, что мужчины не проживают в городе, они по-прежнему считаются важными членами семьи. Женщины могут выйти замуж только за мужчин, не связанных родственными узами с их соседями.
Это ограничение побуждает их искать партнеров за пределами города.
Ноива-ду-Кордейро – уникальный город, где женщины живут в гармонии и безопасности. Они нашли способ создать свою собственную общину, где все решения принимаются женщинами и где они поддерживают друг друга.
Этот город является необычным социальным экспериментом и примером того, что женщины способны организовать свою жизнь без мужского присутствия.
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Если девушка планирует прожить здесь на постоянной основе и оформить официальные документы, то ей потребуется получить вида на жительство. Для этого необходимо обратиться в местные власти и предоставить необходимые документы, такие как паспорт, свидетельство о рождении, справку о несудимости и т.д.
Также в Ноива-ду-Кордейро есть своя система законов и правил, которые жители и постоянные жители города должны соблюдать. Некоторые из этих правил включают запрет на курение в общественных местах, ограничение на выходные с учетом пандемии, а также соответствие местной культуре и обычаям.
Кроме того, в городе может существовать ряд правил, связанных с соблюдением общественной безопасности и общественным порядком.
В целом, любая женщина может приехать в Ноива-ду-Кордейро для более близкого знакомства с мужчиной, но если она хочет стать постоянной жительницей и оформить официальные документы, ей потребуется получить .вида на жительство и соблюдать установленные правила и законы города.