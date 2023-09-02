Бразильский городок, где живут только женщины

История возникновения Ноива-ду-Кордейро связана с судьбой Марии Сеньориньи де Лима. В конце 19 века Мария была изгнана из своего города за измену мужу и отлучена от католической церкви. Этот жестокий опыт, а также еще несколько поколений, лишили ее жизненной радости и безопасности.

Именно эти причины побудили Марию задуматься о создании места, где все женщины, независимо от своих жизненных обстоятельств, могли бы чувствовать себя защищенными и безопасными.

Так появился Ноива-ду-Кордейро в 1891 году. Город стал приютом для женщин, которые не хотели жить в мире, где мужской авторитет и привилегии преобладали. Но на начальном этапе город столкнулся с предубеждениями и непониманием соседних городов.

Его жительницы были обвинены в том, что они занимаются проституцией. Это отвержение обществом не только благопристойных женщин, но и мужчин, продолжалось до середины 20 века.