Секреты удачной рыбалки, приметы и порядки российских рыбаков

В мире российских рыбаков существует множество увлекательных поверий и советов. Эта статья приготовила для вас некоторые из самых любопытных.

Считается, что удача на рыбалке прямо связана с хорошим настроением, добросердечностью и заботой о близких. На кануне рыбалки лучше избегать ссор и вместо этого помогать дома с домашними делами.

Суета на рыбалке - настоящий враг улова. Подготавливаясь, делайте это спокойно и внимательно. И помните, что сильно загруженные сумки и мешки с рыбой не привлекут счастья.

Еще одна интересная примета: не берите с собой готовую рыбу, даже в консервированном виде. И не стоит есть рыбу перед рыбалкой. По преданию, если дома осталась рыба с прошлой рыбалки, то в этот раз клев будет плохим.

Бриться перед рыбалкой - крайне нежелательное действие. Это может привести к неудаче, так что оставьте бритье на потом. Однако, главное - хорошо вымыться.

В рыбалке нельзя желать удачи другим. Некоторые считают, что пожелания удачи приводят к нарушению баланса, поэтому друзьям на рыбалке желать лучше воздержаться.

Не распространяйте информацию о том, куда именно вы собираетесь. Это тоже считается тайной, которую не следует разглашать.

И помните, если вы одели обувь с левой ноги перед выходом из дома, это может принести удачу на рыбалке.