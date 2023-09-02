Простые рецепты рыболовной прикормки от опытных рыбаков

Вот два простых и действенных рецепта, которые пригодятся на любом водоеме.

Рецепт №1: Классическая приманка

Для этой прикормки вам потребуется всего два ингредиента: жареные семечки и пшено. Семечки легче всего купить уже обжаренными и перемолоть в кофемолке или прокрутить через скалку.

Параллельно варите пшено. Закипевшую воду нужно держать на медленном огне в течение 10-12 минут, следя, чтобы пшено не подгорело. Рыба чувствительна к запаху горелого, поэтому помешивайте постоянно. Приготовьте пшено в очищенной воде, чтобы не испортить прикормку.

Дайте пшену немного остыть, затем добавьте перемолотые семечки и тщательно перемешайте. Ваша прикормка готова. Она работает в любых водоемах. Если вы планируете использовать ее в кормушке, можно добавить немного купленной каши или отрубей для вязкости и объема. Этот рецепт отличается простотой и быстротой приготовления, что особенно удобно при спонтанных рыбалках.

Рецепт №2: Простая прикормка на основе хлеба и халвы

Этот рецепт еще проще и можно приготовить непосредственно на рыбалке. Просто разотрите мякоть хлеба и добавьте к ней халву - арахисовую или подсолнечную. Перемешайте их в однородную массу. Такая прикормка не только привлекает рыбу, но также может использоваться как насадка, особенно эффективная при ловле сазана. Карась также хорошо реагирует на эту прикормку, особенно если вы используете ее в качестве насадки.

Есть еще один секрет: перед забросом насадки окуните ее в сухую манную крупу или панировочные сухари - это усилит ее привлекательность для рыбы.