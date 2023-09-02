История создания Нобельской премии: все из-за несчастного случая

Родившийся 21 октября 1833 года в Стокгольме, Альфред Нобель являлся восьмым ребенком инженера-производителя горного оборудования. Он был окружен наукой и техникой со своего детства.

Отец Альфреда ушел от семьи, когда ему было всего десять лет. Тем не менее, Нобель продолжал свое образование благодаря усилиям своей мать, читая много книг и интересуясь различными науками.

После школы Нобель уехал за границу, чтобы продолжить свое образование во Франции, Германии и США. Он проявил интерес к химии и инженерии, и в свои 18 лет, он уже имел несколько изобретений в области взрывного вещества и видел их потенциал в различных сферах применения.

В 1866 году Нобель зарегистрировал свой первый патент на динамит, что позволило ему сделать значительное состояние. Динамит стал чрезвычайно важным изобретением для строительства и горной промышленности, но также был использован военными в целях разрушения.