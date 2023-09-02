История создания Нобельской премии: все из-за несчастного случая

Родившийся 21 октября 1833 года в Стокгольме, Альфред Нобель являлся восьмым ребенком инженера-производителя горного оборудования. Он был окружен наукой и техникой со своего детства.
Отец Альфреда ушел от семьи, когда ему было всего десять лет. Тем не менее, Нобель продолжал свое образование благодаря усилиям своей мать, читая много книг и интересуясь различными науками.
После школы Нобель уехал за границу, чтобы продолжить свое образование во Франции, Германии и США. Он проявил интерес к химии и инженерии, и в свои 18 лет, он уже имел несколько изобретений в области взрывного вещества и видел их потенциал в различных сферах применения.
В 1866 году Нобель зарегистрировал свой первый патент на динамит, что позволило ему сделать значительное состояние. Динамит стал чрезвычайно важным изобретением для строительства и горной промышленности, но также был использован военными в целях разрушения.
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Однако на протяжении жизни Альфред Нобель испытывал смешанные чувства по поводу того, как его изобретение использовалось. Будучи пацифистом, он надеялся, что его изобретение сможет служить неким мирным и полезным целям.
Его брат Эмиль погиб из-за взрыва динамита, и это событие, вероятно, усилило его страхи и сомнения в отношении своего изобретения.
В 1888 году в Париже Альфред Нобель увидел некролог, который описывал его как торговца смертью из-за взрывчатки. Он был глубоко оскорблен происходившим и решил оставить свое наследие на благотворительные цели.
В своем завещании Нобель оставил большую часть своего состояния Шведской академии наук с условием учреждения премии по физике, химии, медицине, литературе и промышленности.
С некоторыми изменениями, предложенными впоследствии, эта воля Альфреда Нобеля впервые была выполнена в 1901 году, когда были вручены первые нобелевские премии.
С тех пор премия стала символом выдающихся достижений в каждой области и привлекает внимание и уважение ученых и литераторов всего мира.
Таким образом, Нобельская премия возникла из желания Альфреда Нобеля оставить свое наследие и сделать мир лучше местом через поощрение творческого и интеллектуального вклада в различные области.
Его воля была осуществлена, и премия стала важным символом признания и почета в научном и литературном сообществе.