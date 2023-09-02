Пять самых главных кинофестивалей мирового масштаба

17:00 2023-09-02

Под кинофестивалем следует понимать мероприятие, собирающее в одном месте всех, кто любит кино или имеет к нему хоть какое-то отношение: актеров, критиков, зрителей, это могут быть любители или профессионалы своего дела.

На кинофестивалях показывают киноновинки, проводятся интересные встречи, лекции, семинары, мастер-классы, где обсуждаются всевозможные сферы киноиндустрии. Здесь же вручаются престижные награды лучшим из лучших.
Венецианский кинофестиваль:

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    Один из старейших фестивалей, считается самым престижным в мире. Проводится с 1932 года каждую осень. Место проведения - остров Лидо, Венеция, Палаццо дель Чинема.

    Здесь самые гламурные красные дорожки, сюда прибывают только избранные, элита кино.

    Фестиваль выделяет несколько категорий фильмов, в том числе и основную, лучшим из лучших вручают "Золотого льва".

    В Венеции, к примеру, состоялась премьера нашумевших кинопроектов: "Форма воды", "Ла-Ла-Ленд", "Социальная сеть".

    Фестиваль в Каннах:

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    Каннский кинофестиваль впервые прошел в 1946 году, после этого стал ежегодным кинособытием летнего сезона (проводится в июле).

    Место встречи маститых киношников - великолепный город Канны на Лазурном побережье Франции. Церемония утопает в роскоши, блеске, гламуре.

    Разделение кинофестиваля идет по разным категориям, в том числе есть основной конкурс, за него присуждается "Золотая пальмовая ветвь" за лучший кинопроект.

    В Каннах впервые был показан легендарный фильм "Криминальное чтиво", а также такие картины, как "Древо жизни", "Паразиты".

    Интересный факт: фильм "Криминальное чтиво" Тарантино боролся за "Золотую пальмовую ветвь" с "Утомленными солнцем" Михалкова.

    Тогда 31-летний Тарантино только начинал свой творческий путь и мало кому был известен.

    Михалков затаил обиду на вице-президента жюри Катрин Денев за то, что предпочтение было сделано в пользу Тарантино и обвинял жюри в сговоре.

    Берлинский кинофестиваль:

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    Почетная награда этого мероприятия - "Золотой медведь". Первый фестиваль прошел в 1951 году в Берлине.

    Теперь он регулярно проводится в германской столице и считается одним из крупнейших и влиятельнейших киномероприятий.

    Сюда попадают самые разные по жанру фильмы со всего мира.

    Разделение идет по нескольким категориям, на основном конкурсе присуждается "Золотой медведь" за самую лучшую кинокартину.

    В Берлине прошла премьера таких проектов, как "Могила светлячков", "Таксист", "Отель "Гранд Будапешт".

    Международный кинофестиваль, проходящий в Торонто (TIFF):

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    Стартовал фестиваль в 1976 году, каждый год по традиции все легенды кино собираются в канадском Торонто в сентябре.

    Мероприятие является самым престижным и самым крупнейшим в сфере кинопроизводства в Северной Америке.

    У фестиваля есть одна яркая особенность: здесь нет профессионального жюри, все призы распределяются зрителями.

    Главная награда - "Приз зрительских симпатий", она присуждается по итогу голосования рядовых зрителей.

    Здесь нашли своих почитателей "Миллионер из трущоб", "Король говорит!", "Ла-Ла Ленд".

    Кинофестиваль Sundance:

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    Мероприятие берет начало с 1978 года, каждый год оно собирает любителей кино и тех, кто его делает, в январе в Парк-Сити, это штат Юта США.

    Сюда съезжаются создатели и поклонники независимого кино, особенное внимание уделяется независимым, мало знаменитым кинокомпаниям, малобюджетным проектам.

    На фестивале выделяются разные категории награждений, есть основная награда - приз Большого жюри за лучший кинопроект.

    Примеры фильмов, о которых мир узнал после показа на этом фестивале: "Звери дикого Юга", "CODA: Ребенок глухих родителей".

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