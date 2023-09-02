Пять самых главных кинофестивалей мирового масштаба

В Венеции, к примеру, состоялась премьера нашумевших кинопроектов: "Форма воды", "Ла-Ла-Ленд", "Социальная сеть".

Фестиваль выделяет несколько категорий фильмов, в том числе и основную, лучшим из лучших вручают "Золотого льва".

Здесь самые гламурные красные дорожки, сюда прибывают только избранные, элита кино.

Один из старейших фестивалей, считается самым престижным в мире. Проводится с 1932 года каждую осень. Место проведения - остров Лидо, Венеция, Палаццо дель Чинема.

Каннский кинофестиваль впервые прошел в 1946 году, после этого стал ежегодным кинособытием летнего сезона (проводится в июле).

Место встречи маститых киношников - великолепный город Канны на Лазурном побережье Франции. Церемония утопает в роскоши, блеске, гламуре.

Разделение кинофестиваля идет по разным категориям, в том числе есть основной конкурс, за него присуждается "Золотая пальмовая ветвь" за лучший кинопроект.

В Каннах впервые был показан легендарный фильм "Криминальное чтиво", а также такие картины, как "Древо жизни", "Паразиты".

Интересный факт: фильм "Криминальное чтиво" Тарантино боролся за "Золотую пальмовую ветвь" с "Утомленными солнцем" Михалкова.

Тогда 31-летний Тарантино только начинал свой творческий путь и мало кому был известен.

Михалков затаил обиду на вице-президента жюри Катрин Денев за то, что предпочтение было сделано в пользу Тарантино и обвинял жюри в сговоре.

Берлинский кинофестиваль: