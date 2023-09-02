Умер несостоявшийся тесть принцессы Дианы, миллиардер Мохаммед Аль Файед

Мохаммед Аль-Файед, крупный бизнесмен египетского происхождения, сын которого погиб в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой, скончался в Британии на 95-м году жизни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на семью миллиардера.

Владелец Harrods и футбольного клуба "Фулхэм" был опустошен гибелью Доди Файеда в ДТП в Париже 26 лет назад. Мужчина годами оплакивал эту потерю и боролся с британским истеблишментом, которого обвинял в смерти сына и его подруги.

Миссис Мохаммед Аль-Файед, ее дети и внуки хотят подтвердить, что любимый муж, отец и дедушка Мохаммед мирно скончался от старости в среду, 30 августа 2023 года, - говорится в заявлении его семьи, опубликованном клубом "Фулхэм". Он наслаждался долгой и полноценной жизнью на пенсии в окружении своих близких.

Аль-Файед был убежден, что Доди и Диану убили в результате заговора, организованного принцем Филиппом, мужем королевы Елизаветы II. Бизнесмен утверждал, будто королевская семья устроила несчастный случай, потому что им не нравились отношения Дианы с египтянином.

Миллиардер ранее заявлял, что якобы Диана была беременна и планировала выйти замуж за Доди, а королевская семья не могла этого допустить.

В 2008 году Аль-Файед сообщил следствию, что в список предполагаемых заговорщиков входили Филип, два бывших начальника лондонской полиции и ЦРУ.

Но следствие пришло к выводу, что Диана и Доди погибли из-за неосторожных действий их водителя, сотрудника отеля "Ритц", принадлежащего Аль-Файеду. Свою лепту в ДТП внесли и преследовавшие пару папарацци.

Отдельные расследования в Великобритании и Франции также пришли к выводу, что никакого заговора не было.

Сын школьного инспектора, Аль-Файед родился 27 января 1929 года в городе Александрии в Египте. После первых инвестиций в судоходство в Италии и на Ближнем Востоке он переехал в Великобританию в 1960-х годах и начал строить империю.

На пике своего богатства Аль-Файед владел отелем "Ритц" в Париже и футбольной командой "Фулхэм" в Лондоне, а также Harrods, роскошным универмагом в столичном районе Тони Найтсбридж.

The Sunday Times Rich List, который документирует состояния самых богатых людей Великобритании, оценивает состояние семьи Файеда в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (2,1 миллиарда долларов). Аль-Файед стоял на 104-е месте среди богатейших людей этой страны.

Аль-Файед впервые попал в заголовки газет в 1980-х годах, когда боролся с конкурирующим магнатом “Тайни” Роулендом за контроль над House of Fraser group, в которую входил Harrods.

Аль-Файед также был ключевым игроком в скандале “деньги за вопросы”, который всколыхнул британскую политику в 1990-х годах.

Британский законодатель Нил Гамильтон подал на Аль-Файеда в суд за клевету - после того, как бизнесмен заявил, будто передал Гамильтону конверты с наличными и обеспечил роскошный отдых в отеле Ritz в Париже. Все в обмен на то, чтобы тот задавал нужные вопросы в Палате общин.

Адвокат Хэмилтона Десмонд Браун заявил, что это выдумка. В декабре 1999 года присяжные вынесли решение в пользу Аль-Файеда.

Но египетский миллиардер так и не был принят британским истеблишментом. Правительство дважды отклоняло его ходатайства о предоставлении гражданства, хотя причины не были обнародованы.

Аль-Файед купил лондонскую футбольную команду-аутсайдера "Фулхэм" в 1997 году и щедро тратился на тренеров и игроков, чтобы улучшить ее результаты. Это был успех, и в 2001 году клуб выиграл повышение в Премьер-лигу.

Он также дружил с Майклом Джексоном и приказал установить статую поп-звезды возле лондонского стадиона "Фулхэм" в 2011 году - через два года после смерти поп-звезды.