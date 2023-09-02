Туя желтеет, возможные причины и методы решения

Однако, когда они начинают желтеть, это вызывает беспокойство у садоводов. Специалисты выделяют 6 потенциальных причин, которые могут привести к этому явлению.

1. Сезонные Изменения: Некоторые сорта туи меняют цвет в зависимости от времени года. Поэтому перед паникой стоит учесть особенности вашего сорта.

2. Солнечные Ожоги: Очень яркое солнце весной или даже зимой может вызвать ожоги туи. Это обычно не критично, но растение требует внимательного ухода.

3. Ошибки в Уходе: Неправильная посадка по глубине или недостаток питательных веществ могут вызвать желтение.

4. Воздействие Животных: Домашние животные, такие как коты и собаки, могут повредить кору туи своей мочой, что приводит к чернению коры и желтению хвои.

5. Болезни: Несмотря на общую устойчивость, туи могут подвергаться грибковым заболеваниям. Профилактические меры и своевременное лечение могут предотвратить их развитие.