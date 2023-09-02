Умер звезда фильма «С любимыми не расстаются» Алексей Янин

Актер Алексей Янин скончался в Москве на 41-м году жизни. Накануне, 1-го сентября, ему стало плохо. Мужчину на скорой доставили в институт Склифосовского, где у звезды случились судорожный припадок и приступ эпилепсии.

Медики боролись за его жизнь всю ночь, но утром сердце Алексея перестало биться, сообщает СтарХит.

Восемь лет назад Янин перенес тяжелый инсульт, после которого перестал двигаться, ему было трудно говорить. Он проживал в загородном доме с мамой и отчимом, помогавшим ему с реабилитацией.

Повреждения головного мозга у актера были так сильны, что он не всегда узнавал собственного сына, который навещал отца с женой Янина.

Алеше запомнился Андрюша маленьким, теперь он его никак не воспринимает, — признавала мама артиста Ольга Андреевна.

Отчим Алексея рассказывал, что у прикованного к инвалидной коляске артиста есть проблемы со зрением и памятью.

Правое полушарие у него больше пострадало - это как раз эмоциональная часть, — делился мужчина.

Иногда звезде сериалов «Все мужики сво…», «Судья», «Фурцева» становилось лучше, однако такие периоды сменялись ухудшением.

У Янина остался 11-летний сын Андрей. Актер был женат на 33-летней Дарьй Клюшниковой, участнице пятой «Фабрики звезд». По мнению певицы, здоровье мужа подкосили постоянные гастроли, он мало отдыхал и часто был в разъездах.