9 забытых секретов применения соды на дачном участке

Эти девять уникальных способов использования соды помогут вам улучшить рост и здоровье ваших растений, избавиться от навязчивых сорняков и даже сделать дачные работы более приятными.
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Борьба с мучнистой росой: Создайте раствор соды, жидкого мыла и растительного масла для опрыскивания кустов и избавления от мучнистой росы.
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Омоложение роз: Смешайте соду, сульфат магния и нашатырный спирт в воде и опрыскайте кусты роз для стимуляции роста.
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Удаление сорняков: Засыпьте сильный раствор соды между сорняками, чтобы избавиться от них на дачных дорожках.
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Защита капусты: Посыпьте капусту и окружающую почву смесью соды и муки, чтобы отпугнуть гусениц.
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Улучшение вкуса помидор: Полейте помидоры раствором соды для улучшения их вкусовых характеристик.
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Борьба с тлей: Протрите листья растений раствором соды, чтобы избавиться от тлей.
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Снижение кислотности почвы: Полейте почву раствором соды, чтобы уровень кислотности стал более нейтральным.
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Устранение неприятных запахов: Используйте соду для поглощения и скрытия неприятных запахов, например, из компостной кучи.
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Легкая очистка рук: Отмойте грязные руки после работы на даче, намылив их и добавив соду для улучшения очищающего эффекта.
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