9 забытых секретов применения соды на дачном участке

Эти девять уникальных способов использования соды помогут вам улучшить рост и здоровье ваших растений, избавиться от навязчивых сорняков и даже сделать дачные работы более приятными.

Борьба с мучнистой росой: Создайте раствор соды, жидкого мыла и растительного масла для опрыскивания кустов и избавления от мучнистой росы.

Омоложение роз: Смешайте соду, сульфат магния и нашатырный спирт в воде и опрыскайте кусты роз для стимуляции роста.

Удаление сорняков: Засыпьте сильный раствор соды между сорняками, чтобы избавиться от них на дачных дорожках.

Защита капусты: Посыпьте капусту и окружающую почву смесью соды и муки, чтобы отпугнуть гусениц.

Улучшение вкуса помидор: Полейте помидоры раствором соды для улучшения их вкусовых характеристик.

Борьба с тлей: Протрите листья растений раствором соды, чтобы избавиться от тлей.

Снижение кислотности почвы: Полейте почву раствором соды, чтобы уровень кислотности стал более нейтральным.

Устранение неприятных запахов: Используйте соду для поглощения и скрытия неприятных запахов, например, из компостной кучи.