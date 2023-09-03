Знакомства и свидания в Саудовской Аравии, перемены и традиции

Эти перемены позволяют местным жителям более свободно знакомиться и ходить на свидания. Современные технологии, такие как WhatsApp, Facebook и Twitter, стали важными инструментами для знакомств и общения.

Однако традиционные арабские обычаи всё ещё существенно влияют на знакомства и свидания. Прямое обращение к незнакомой девушке на улице не принято. Вместо этого, многие предпочитают использовать блютуз для обмена контактами.

Местные торговые центры стали одними из наиболее популярных мест для знакомств, где молодые люди могут оценить внешний вид и стиль друг друга. Также распространено знакомство через семью: сестры и кузины могут помочь установить контакт с потенциальными партнерами.

Свидания в Саудовской Аравии часто происходят за границей, в странах с более свободными правилами. Это может быть Бахрейн или египетские курорты.

Таким образом, Саудовская Аравия переживает эволюцию в культуре знакомств и свиданий, учитывая как традиции, так и современные технологии.