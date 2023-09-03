На месте бывшего Посада в Могилеве проложили тропу здоровья

Сегодня парк Подниколье у могилевчан — одно из самых излюбленных мест для гуляний. Здесь есть, чем заняться и детям, и взрослым: пока малыши на игровой площадке, их папы и мамы могут поддержать свою физическую форму на уличных тренажерах.

Посетители могут оставить свой узелок на Дереве благодарения, покататься на велосипеде, полюбоваться пением скворцов и их необычными домиками.

Трудно поверить, что еще несколько лет назад здесь были заросли кустарников и бурьяна. А в начале прошлого века — городской Посад, где жили далеко не самые бедные могилевчане. Какие тайны хранит самый молодой парк областного центра, за какими развлечения приходят сюда горожане?

Прогуляться по шишкам и камням

От старого центра Могилева, а ныне площади Орджоникидзе до Подниколья — всего ничего, какая-то сотня метров. Но для этого надо спуститься по многоярусной лестнице с каскадными фонтанами и уютными скамейками на переходах. В лестнице 250 ступеней, а ее высота без малого 30 метров, так что люди постарше по пути иногда не прочь и отдохнуть.

Но чета пенсионеров Николая и Светланы Никеевых остановки делать не намерена:

Спешим опробовать тропу здоровья, которую здесь открыли пару дней назад.

Пара призналась, что ходит сюда и на праздничные мероприятия, и просто так. Здесь же встречается с друзьями и знакомыми — когда по договоренности, а когда и случайно.

Руководитель парка Юрий Мукацария уточнил, что тропу здоровья обустроили специалисты предприятия «Могилевзеленстрой» по просьбе горожан:

Многие из них приходят сюда, чтобы заняться спортом, и такая тропа - отличный вариант для оздоровления.

Главный агроном КПУП «Могиленстрой» Кристина Автушкова отметила, что тропа протянулась на 56 метров. У нее несколько секций, и у каждой свое наполнение: из шишек, гравия, песка, камней. Начинать ходьбу можно в любом месте.

И не переживать, что покрытие со временем сотрется или покоробится: зеленстроевцы пообещали следить за оригинальным экологичным полотном дорожек!

О чем рассказали артефакты

Как известно, само название Подниколье означает место, которое находится под защитой Святого Николая. Что объяснимо: неподалеку расположена жемчужина архитектуры 17-18 столетий — Свято-Никольский женский монастырский комплекс.

Эта долина Днепра тоже была заселена, причем довольно плотно. Здесь находился один из торгово-ремесленных кварталов Могилева — Покровский посад. Несколько сотен лет назад в пределах этого района было около 400 частных земельных наделов. Здесь работали ремесленники самых разных профессий.

Своим названием Посад обязан церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая была построена в 17-м веке в стиле барокко. Она очень пострадала в период годы Великой Отечественной войны, но в наши дни храм восстановили.

Во время строительства парка археологи обнаружили на месте старинного Посада много артефактов 17-20 столетий. В частности, были найдены шикарные образцы, некогда обрамлявшие камин местного зажиточного мещанина.

А еще - блюдце производства товарищества братьев Кузнецовых, на котором была изображена гейша, и многое другое. Раскопки также показали, что проходившая здесь Большая Гражданская улица была вымощена камнем.

Амбициозный проект

Опустела эта местность в Великую Отечественную. Немецкий комендант, генерал-майор Готфрид фон Эрдмансдорф в 1944-м приказал всех выселить отсюда и строения взорвать - для того, чтобы создать свободную для артиллерии зону обстрела.

Рассматривая планы по обустройству территории, власти города решили разбить здесь парк. К реализации масштабного проекта приступили весной 2014-го.

Стройку можно назвать народной: горожане массово выходили на субботники, вырубали дикорастущие кустарники и аварийные деревья, а на их месте высаживали новые растения. И не только березы, ели или клены: в Подниколье теперь растут и набирают силу яблони, сливы, вишни.

Даже абрикосы, которыми, к слову, в старину славился Посад. Парк ежегодно прирастает новыми арт-объектами, беседками, функциональными площадками.

В конкурсах на самую оригинальную скамейку или необычный скворечник могилевчане участвуют предприятиями и семьями — желающих приложить руку к тому, чтобы город стал еще красивее, еще уютнее, много.

Гости Могилева тоже не проходят мимо. Москвички Зинаида Капустина и Вера Скользкова в Могилеве, к примеру, третий день, и в Подниколье успели спуститься дважды. Девушки признались, что готовы приходить сюда снова и снова, но мини-каникулы уже заканчиваются: