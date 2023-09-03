Откуда произошло слово «евнухи» и кто они на самом деле

Это понятие, хотя и не совпадает полностью с понятием "кастрат", обычно используется для обозначения кастрированных мужчин, которые выполняли служебные обязанности в гаремах правителей и важных особ.

Термин происходит от древнегреческого слова "εὐνοῦχος," что означает "охраняющий ложе." Впервые это слово вошло в русский язык в XVIII веке из немецкого и греческого языков.

Кастрация мужчин могла проводиться по разным причинам. Одной из них было уничтожение врагов, пойманных в плен, что оскорбляло и уничижало их статус. Это также делало их послушными рабами.

Кроме того, кастрация практиковалась для обслуживания гаремов, где евнухи не могли конкурировать с хозяевами гаремов в сексуальном отношении, что снимало опасность измен и удерживало женщин в гареме.

Важно отметить, что понятия "кастрат" и "евнух" имеют схожее значение и часто используются как синонимы.