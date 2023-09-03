Эволюция денег на Древней Руси, от пушнины к рублю

Первой валютой можно считать пушнины, особенно популярные на Руси. Затем появились "гривны" и маленькие серебряные слитки, которые использовались для сбора дани и торговли.

С развитием торговли на Руси, пришла необходимость в единой валюте, и так появились первые "златники" и "серебренники", которые затем стали известными как рубли.

До введения денег обмен товаров происходил в несколько этапов с участием множества людей, что затрудняло приобретение нужных товаров. Это обусловило потребность в универсальной валюте. Первой такой валютой была пушнина зверей.

История денег на Древней Руси разнообразна, и разные названия и виды валют использовались в разные периоды времени.

Денежные средства играли ключевую роль в развитии экономики, торговли и ремесел. Они даже влияли на создание государства и его культурной самобытности. Без денег не существовало бы государства и производства, и их роль в истории Руси была непреложной.