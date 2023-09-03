Топ-4 эффективных насадок для рыбалки

Горох: Горох замачивается в воде с небольшим добавлением соды и настаивается в течение трех дней. Затем его отваривают до образования пены и промывают. Такой горох остается мягким и не распадается при насадке на крючок.

Перловка: Перловка варится в воде, затем промывается, обсушивается и обваляется в панировочных сухарях. Этот метод приготовления обеспечивает хорошую адгезию насадки к крючку и активный клев рыбы.

Геркулес: Геркулес идеально подходит для летней рыбалки, но обычно он плохо держится на крючке. Один из способов улучшить его пригодность - упаковать порцию геркулеса в капроновый чулок и завязать его. Это увеличивает стойкость насадки и делает ее менее подверженной распаду.