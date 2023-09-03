37-летняя Джейми Брюэр из Калифорнии — одна из самых известных актрис с синдромом Дауна

Сама Джейми расценивает этот опыт как бесценную и уникальную возможность доказать всем, что нет ничего невозможно — нужно только верить в себя.

Искусством Джейми увлекалась всегда, закончила курсы театрального мастерства, но до начала актерской карьеры работала адвокатом, защищая интересы людей с похожими диагнозами.

С 2011 года Джейми снимается в популярном американском сериале «Американская история ужасов», а также в различных эпизодах других телевизионных шоу, пишет картины и книги.

Параллельно с этим актриса и модель борется за права инвалидов в Техасе, выступает против использования в государственном законодательстве неприемлемой формулировки «отсталые» в отношении людей с ограниченными возможностями.

Джейми не боится критики или реакции общества, не боится быть примером для подражания, и зрители ценят это.