Алекс Мински входит в число самых популярных моделей-мужчин

Дело в том, что в 2009 году во время службы в морской пехоте в Афганистане он подорвался на дорожной мине и провел 47 дней в коме.

Алекс получил многочисленные ожоги, черепно-мозговую травму, а правую ногу пришлось ампутировать. Это очень сильно ударило по мужчине, и выбраться из затянувшегося кризиса ему помогла только несгибаемая сила воли.

Алекс начал работать над собой — записался в спортзал и приступил к тренировкам, не давая себе спуску.

Там его и заметил фотограф Майкл Стоукс, которого привлекло необычное сочетание мужественности, красоты и удивительной стойкости Алекса.

Фотосессия, в которой Мински снялся полуобнаженным, произвела эффект разорвавшейся бомбы и быстро принесла славу и фотографу, и модели.