Далеко не все дети звездных персон вытянули счастливый билетик и унаследовали от знаменитых родителей красоту и обаяние

Дочь (сын) Шер:
Зная, какой роскошной и изысканной внешностью обладает его мама, просто удивительно, насколько непривлекателен ее наследник.
Часть жизни он был девушкой по имени Честити, а после смены пола стал Чезом.
Агрессивная гормональная терапия катастрофически отразилась на его фигуре, превратив парня в бесформенного толстяка.
Все эти манипуляции были проделаны с целью избавления от детских психотравм, однако результат дорогостоящего лечения никого не порадовал.
Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур:
Действительно, девушкам не слишком повезло с внешними данными — безжалостная природа лишила Талулу, Румер и Скаут изящных черт лица матери и искрометной харизмы отца.
Однако все трое живут в достатке и имеют возможность заниматься тем, чем им хочется.
Важно, что они выросли хорошими людьми, а это дорогого стоит. Сейчас, когда их отец серьезно болен, они проявляют к нему максимум заботы и внимания.
Недавно одна из дочерей Брюса стала мамой, подарив «крепкому орешку» первую внучку.
Дочь Джона Траволты:
Мужественные черты Джона Траволты практически без изменений передались его дочери Элле.
Сегодня можно только сожалеть о том, что ей не досталась внешность матери, красотки Келли Престон. К тому же девушка, мягко говоря, не отличается стройной фигурой.
Все это не мешает ей демонстрировать необыкновенное обаяние и уверенность в себе.
Элла совершенно не переживает из-за лишнего веса и крупных черт лица: она обожает открытые наряды и наслаждается жизнью по полной программе.
Сын Елены Яковлевой:
Денис всегда был похож на свою симпатичную белокурую маму, однако он постарался скрыть это под многочисленными тату.
Долгое время было трудно понять, как мужчина выглядит в действительности, поскольку разрисовано было же его лицо. Какое-то время назад он свел татуировки с лица, но кожа довольно сильно пострадала от всех этих манипуляций.
К счастью, парень не замечен ни в чем дурном: он увлекается музыкой и спортом и ведет нормальный образ жизни.
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