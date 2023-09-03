Далеко не все дети звездных персон вытянули счастливый билетик и унаследовали от знаменитых родителей красоту и обаяние

Дочь (сын) Шер:

Зная, какой роскошной и изысканной внешностью обладает его мама, просто удивительно, насколько непривлекателен ее наследник.

Часть жизни он был девушкой по имени Честити, а после смены пола стал Чезом.

Агрессивная гормональная терапия катастрофически отразилась на его фигуре, превратив парня в бесформенного толстяка.

Все эти манипуляции были проделаны с целью избавления от детских психотравм, однако результат дорогостоящего лечения никого не порадовал.

Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур:

Действительно, девушкам не слишком повезло с внешними данными — безжалостная природа лишила Талулу, Румер и Скаут изящных черт лица матери и искрометной харизмы отца.

Однако все трое живут в достатке и имеют возможность заниматься тем, чем им хочется.

Важно, что они выросли хорошими людьми, а это дорогого стоит. Сейчас, когда их отец серьезно болен, они проявляют к нему максимум заботы и внимания.

Недавно одна из дочерей Брюса стала мамой, подарив «крепкому орешку» первую внучку.

Дочь Джона Траволты:

Мужественные черты Джона Траволты практически без изменений передались его дочери Элле.

Сегодня можно только сожалеть о том, что ей не досталась внешность матери, красотки Келли Престон. К тому же девушка, мягко говоря, не отличается стройной фигурой.

Все это не мешает ей демонстрировать необыкновенное обаяние и уверенность в себе.

Элла совершенно не переживает из-за лишнего веса и крупных черт лица: она обожает открытые наряды и наслаждается жизнью по полной программе.

Сын Елены Яковлевой:

Денис всегда был похож на свою симпатичную белокурую маму, однако он постарался скрыть это под многочисленными тату.

Долгое время было трудно понять, как мужчина выглядит в действительности, поскольку разрисовано было же его лицо. Какое-то время назад он свел татуировки с лица, но кожа довольно сильно пострадала от всех этих манипуляций.

К счастью, парень не замечен ни в чем дурном: он увлекается музыкой и спортом и ведет нормальный образ жизни.