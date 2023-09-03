Бабушки-индонезийки делают заплывы по 3 км, чтобы обеспечить односельчан водой

В индонезийской деревне Тинамбун на острове Сулавеси сельчанки, которым 80 с плюсом, практически спасают всех земляков от жажды. Каким образом?

Дело в том, что в этой деревне нет питьевой воды. Хотя она и стоит на реке, но вода из нее непригодна для питья из-за близости к морю. Даже для технических нужд ее не применишь: если постирать одежду, та испортится. Скот напоить? Будет мучиться. А если полить поля, то земля и вовсе станет непригодной.

Как быть в такой ситуации? В деревне приняли решение снаряжать за водой экспедиции. Однако ближайший источник с чистой и питьевой водой находится на расстоянии трех километров! Более того - на машине туда не добраться, с дорогами беда. А тянуть на себе тяжести 3 км по суше воообще задача нереальная.

Жители Тинамбуна нашли выход: добираются вплать. Но, учитывая, что все сельчане обязаны работать, чтобы хоть как-то прокормиться, эту миссию доверили самым старшим - людям вроде наших "пенсионеров".

Понятно, что как таковой пенсии там нет, но после 80-ти представительницы слабого пола освобождаются от общественных работ. Потому у них есть время, которое им предлагают потратить на плавание с баклажками. И старушки плавают.

У каждой - "прицеп" из 200 бутылок. С ними она плывет в одну сторону 3 км с пустой тарой, и столько же в другую - с полной.

Путь опасен, потому бабушки никогда поодиночке не плавают, к тому же берут себе в помощь автомобильную шину. Опираясь на нее, пожилые пловчихи проделывают долгую дорогу.

Но не безвозмездно. За каждый оборот с водой они получают около 6,5 доллара. По сути, рискуют жизнью ни за что.

Власти Индонезии особых мер в обеспечении жителей деревни водой не предпринимает. Страна относительно бедная, потому проблемы граждан отдаленного острова особо никого не интересуют. И бабушки продолжают плавать.