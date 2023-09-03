Андрей Сахаров — единственный гражданин СССР, которого лишили всех премий и наград

Несмотря на гигантский вклад в спасение народов Советского союза от возможного полного истребления, правительство лишила Андрея Сахарова всех наград, премий, заслуг, а о нем и вовсе запретили упоминание на просторах огромной страны.

При этом он был не просто физиком-теоретиком и заслуженным академиком АН СССР, н и одним из создателей первой советской водородной бомбы.

В 1953 году Сахаров получил Сталинскую премию за разработку водородной бомбы — самого мощного оружия человечества. Через три года ученый получил Ленинскую премию за разработку двухступенчатой ядерной бомбы, которую к тому же успели испытать на полигоне в Семипалатинске.

С 1953 по 1962 годы Андрей Сахаров получил множество наград, в числе которых «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За освоение целины» и другие.

Ошибкой Сахарова стало то, что он захотел принять участие в политической деятельности.

Сахаров имел особые взгляды на происходящее и, как можно понять, его взгляды в корне отличались от политики партии.

С самого начала Сахаров выступал против реабилитации Сталина и испытаний ядерного оружия, а также критиковал репрессии и вторжение в Чехословакию. Неудивительно, что с начала 1950х годов Андрей Сахаров находился под постоянным наблюдением КГБ.

Последней каплей стала критика в адрес советского правительства за ввод войск на территорию Афганистана и Сахарова отправили в ссылку в город Горький на шесть лет.

Кроме того, его лишили всех премий и наград, а когда он вернулся со ссылки, то добровольно отказался принять награды обратно до тех пор, пока не будут освобождены все политические заключенные.