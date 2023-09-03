Елена Павлюченко: Личная жизнь Сергея Мавроди

Познакомились они на телепередаче «Утренняя звезда», где Сергей был членом жюри. Это было время начала «МММ», его фирма тогда проводила кастинг на модели для съемок в рекламе. Елена стала не только «Мисс МММ», но и возглавила личное модельное агентство Мавроди — «МММ-моделс».

Елена Мавроди и сама баллотировалась в депутаты Госдумы и даже в президенты, но у ЦИК возникали сомнения в подлинности подписей.

Сестра Елены Оксана находилась в розыске Интерпола за деятельность SG, как и сам Сергей Мавроди, но после завершения дела розыск прекратили.

Сергей Мавроди написал множество книг и стихотворений, многие из которых посвящены его деятельности, другие — жизни в тюрьме.

Он даже записывал песни собственного сочинения и аудиокниги, которые легко можно найти в Сети.

26 марта 2018 года Сергей Мавроди упал на автобусной остановке в Москве, жалуясь на боли в сердце.

Прохожий вызвал ему скорую помощь, Мавроди экстренно доставили в больницу, где к утру он скончался от сердечного приступа.

Похоронен на Троекуровском кладбище.