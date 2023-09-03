Елена Павлюченко: Личная жизнь Сергея Мавроди

17:35 2023-09-03

Сергей Мавроди в Боткинской больнице. 2012 год

Сергей Мавроди в Боткинской больнице. 2012 год

Великий аферист был женат с 1993 по 2005 год на уроженке Запорожья Елена Павлюченко, от этого брака есть дочь Ирина Мавроди.

Познакомились они на телепередаче «Утренняя звезда», где Сергей был членом жюри. Это было время начала «МММ», его фирма тогда проводила кастинг на модели для съемок в рекламе. Елена стала не только «Мисс МММ», но и возглавила личное модельное агентство Мавроди — «МММ-моделс».

Елена Мавроди и сама баллотировалась в депутаты Госдумы и даже в президенты, но у ЦИК возникали сомнения в подлинности подписей.

Сестра Елены Оксана находилась в розыске Интерпола за деятельность SG, как и сам Сергей Мавроди, но после завершения дела розыск прекратили.

Сергей Мавроди написал множество книг и стихотворений, многие из которых посвящены его деятельности, другие — жизни в тюрьме.

Он даже записывал песни собственного сочинения и аудиокниги, которые легко можно найти в Сети.

26 марта 2018 года Сергей Мавроди упал на автобусной остановке в Москве, жалуясь на боли в сердце.

Прохожий вызвал ему скорую помощь, Мавроди экстренно доставили в больницу, где к утру он скончался от сердечного приступа.

Похоронен на Троекуровском кладбище.

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