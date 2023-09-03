Болезнь превратила британку из красавицы в чудовище, но она не сдалась и заработала на этом деньги

Англичанка Мэри Бивэн известна тем, что пережила удивительную трансформацию. В 20-х годах минувшего столетия она из красавицы превратилась в чудовище. Как так случилось?

Мэри Бивэн (в девичестве Уэбстер) родилась в рабочей семье в 1874-м году. У ее родителей было 8 детей. Мэри ничем не выделялась среди сверстников - была прилежной, трудолюбивой и выучилась на медсестру.

В 1902-м она вышла замуж и стала мамой 4-х детей. Но после тридцати лет стала меняться на глазах. Вновь начала расти, у женщины увеличились в размерах ноги и руки. Но самое главное - другим стало лицо. Нос, подбородок, скулы - все непропорционально изменились.

Как выяснилось, у Мэри была акромегалия: нарушены функции гипофиза. Сегодня такой недуг лечится, но в начале 20-го столетия врачи даже не знали, как подступиться к исцелению таких больных.

Муж, несмотря на страшные изменения, принимал супругу такой, как есть, и всячески ей помогал. Дело в том, что акромегалия сопровождается сильными болями головы, повышенной утомляемостью и другими расстройствами, потому помощь была необходимой.

Но в 1914 году муж Мэри Томас Бивэн умер, и она с четырьмя детьми осталась одна. На работу в больницу ее уже не взяли, найти другую тоже оказалось проблематичным.

Миссис Бивэн в итоге откликнулась на газетное объявление о поиске «безобразной женщины», послала свое фото и в итоге попала в цирковое шоу.

Сначала ей платили 10 фунтов в неделю, что по тем временам считалось вполне неплохой зарплатой. Зеваки охотно покупали билеты, чтобы подивиться на необычную даму.

О Мэри стали писать в газетах. В 1920-м она приняла предложение американского цирка и переехала в США, где ее выступления были успешными. Заработанных денег хватало на содержание детей, она смогла им дать хорошее образование.

В 1925 году миссис Бивэн вернулась в Европу и работала в Париже в подобном шоу.