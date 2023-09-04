Первая обнаженка в советском кинематографе: какая лента потрясла зрителей

Первый эпизод, где появились обнаженные тела, в советском кино был показан только в семидесятых. Это - эпизод с купанием молодых зенитчиц в бане в культовой военной кинодраме режиссера Станислава Ростоцкого «...А зори здесь тихие».

Лента 1972-го года стала нарушением всех табу и практически чудом уцелела в своей в финальной версии, сообщает автор канала "Узнай Россию" на платформе Дзен.

Для актрис новость о том, что надо снять обнаженную сцену, была шоком.

Ладно, что нас видел бы режиссер, казавшийся нам тогда взрослым дяденькой. Или - оператор того же возраста. Однако на съемочной площадке было и столько молодых парней! Перед ними раздеться было выше наших сил, – вспоминали актрисы.

Уговаривать артисток пришлось хитростью. Станислав Ростоцкий «клятвенно» обещал, что на съемочной площадке будет лишь он и оператор. Но, как только 25-летняя Ольга Остроумова, раздевшись, побежала в баню, она тут же заметила молодого парня из группы.

С «голым» эпизодом в бане затем было немало проблем. Киношное начальство после первого просмотра картины требовало все убрать. Но режиссер все-таки ее отстоял, потому что в «бане все голые» и по-другому быть не может.

Правда, «неискушенному» тогда советскому зрителю эта смелость показалась очень вызывающей. В студию полетели письма: «Фильм, разумеется, прекрасный, но как сидеть рядом с мужем, если на экране голые бабы!».

Кстати, изначально в картине была и другая «голая» сцена - с загорающими нагишом героинями, уточняет блогер. Но в картину она так и не вошла.