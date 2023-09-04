Шокирующие правила китайских школ: чем они отличаются от русских

09:25 2023-09-04

В школах дети в КНР проводят по 10 часов, на уроках зимой сидят в куртках и трижды в день делают зарядку.

В Китае население составляет около 1,5 миллиарда человек, потому приходится конкурировать за место под солнцем. Но китайских детей этим не испугаешь: их с детства готовят к суровым реалиям жизни, и школа здесь - главная помощница.

При этом многие детали школьного образования в Китае очень отличаются от тех, к которым привыкли в России. Какковы эти отличия? 

На урок - в верхней одежде

Зимой и ученики, и педагоги не снимают курток в классе. А все потому, что в учебных заведениях нет отопления (за исключеним севера страны).

В центре и южной части КНР здания ориентированы на теплую погоду. Но, если температура падает до нуля и ниже, согреться можно только с помощью кондиционера. Школьная форма здесь состоит из спортивного костюма (штанов и куртки). 

Большая перемена длиною в час

Большая перемена в китайских школах - время обеда. После столовой дети могут побегать, попрыгать - отдохнуть, как душе угодно. Обычно обед состоит из мясного и двух овощных блюд, а также риса и супа.

Для младших школьников после обеда проводят небольшой «сончас». 

Допустимы наказания

Педагог здесь наделен правом наказать нерадивого ученика: дать ему подзатыльник либо стукнуть указкой. Например, если дети не выучили задание, учитель знания «вбивает палкой».

Учебный день – по 10 часов

В китайской школе занятия начинаются в 8 утра, и после обеда их ждет еще енсколько уроков. Потом дети дома выполняют задания.

Они учатся даже в выходные: посещают репетиторов, дополнительные секции, музыкальную школу и т.д. Обязательное среднее образование в Поднебесной  занимает 12-13 лет.

Непослушных отправляют в школы кунг-фу

Обычно это касается детей из бедных семей. Степень непослушания и лени, как правило, определяют сами родители. В таком случае они переводят ребенка в школу кунг-фу. Ребята здесь находятся на полном пансионе, и тренировки у них длятся с утра до самого позднего вечера.

Если останется время, они могут получить базовое образование, научиться читать и писать. Физическое наказание в школах такого типа считается нормой.

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    Зарядку в школах Китая проводят даже не одну за день. Первая проходит утром, за ней следует линейка, где поднимается флаг (государственный или школьный).

    После третьего урока ученики делают упражнения для расслабления глаз. Потом снова физкультминутка - около двух часов дня. Ее проводят в школьном коридоре или между партами в классе. 