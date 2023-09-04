Шокирующие правила китайских школ: чем они отличаются от русских

В Китае население составляет около 1,5 миллиарда человек, потому приходится конкурировать за место под солнцем. Но китайских детей этим не испугаешь: их с детства готовят к суровым реалиям жизни, и школа здесь - главная помощница.

При этом многие детали школьного образования в Китае очень отличаются от тех, к которым привыкли в России. Какковы эти отличия?

На урок - в верхней одежде

Зимой и ученики, и педагоги не снимают курток в классе. А все потому, что в учебных заведениях нет отопления (за исключеним севера страны).

В центре и южной части КНР здания ориентированы на теплую погоду. Но, если температура падает до нуля и ниже, согреться можно только с помощью кондиционера. Школьная форма здесь состоит из спортивного костюма (штанов и куртки).

Большая перемена длиною в час

Большая перемена в китайских школах - время обеда. После столовой дети могут побегать, попрыгать - отдохнуть, как душе угодно. Обычно обед состоит из мясного и двух овощных блюд, а также риса и супа.

Для младших школьников после обеда проводят небольшой «сончас».

Допустимы наказания

Педагог здесь наделен правом наказать нерадивого ученика: дать ему подзатыльник либо стукнуть указкой. Например, если дети не выучили задание, учитель знания «вбивает палкой».

Учебный день – по 10 часов

В китайской школе занятия начинаются в 8 утра, и после обеда их ждет еще енсколько уроков. Потом дети дома выполняют задания.

Они учатся даже в выходные: посещают репетиторов, дополнительные секции, музыкальную школу и т.д. Обязательное среднее образование в Поднебесной занимает 12-13 лет.

Непослушных отправляют в школы кунг-фу

Обычно это касается детей из бедных семей. Степень непослушания и лени, как правило, определяют сами родители. В таком случае они переводят ребенка в школу кунг-фу. Ребята здесь находятся на полном пансионе, и тренировки у них длятся с утра до самого позднего вечера.

Если останется время, они могут получить базовое образование, научиться читать и писать. Физическое наказание в школах такого типа считается нормой.