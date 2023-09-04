Странные факты из жизни Брэда Питта стали достоянием общественности

Брэду Питту в этом году исполнится 60 лет. Один из самых известных актеров в мире свою карьеру начал строить в далеких 80-х. Тогда он играл в эпизодах. А через десятилетие - стал самым узнаваемым из актеров Голливуда.

За почти сорок лет Питт снялся более, чем 80-ти фильмах, но на пенсию не собирается. У него за это время накопилось немало занятных историй.

Настоящая профессия

Многие звезды кино не учились своей профессии в престижных театральных училищах. Питт - один из них. Студентом он изучал журналистику и хотел связать свою жизнь с работой в газете или на телевидении.

Но по окончании учебы неожиданно махнул в Голливуд, где стучался в разные киностудии в надежде получить хоть какую-то роль.

Во время творческих поисков Брэд подрабатывал в самых разных местах. Он трудился грузчиком, водителем. Чистил бассейны и даже наряжался в ростовую куклу, чтобы рекламировать сети ресторанов быстрого питания.

Странное совпадение

На пике творческой карьеры актер сыграл в историческом эпосе «Троя» одного из известных героев «Илиады» - Ахиллеса.

Во время съемок эпизода, где Гектор и Ахилл сошлись в поединке, с артистом произошло несчастье. При этом травма оказалась из разряда «мифических». Во время поединка звезда Голливуда после очередного пируэта неудачно приземлился, и сильно подвернул ногу.

Примечательно, что ему в итоге поставили диагноз "повреждение ахиллова сухожилия". Съёмки отложили почти на 3 месяца, которые понадобились на восстановление здоровья артиста.

Необычная реклама

В биографии знаменитости был один чудаковатый рекламный контракт. Брэд Питт около десяти лет назад снялся в рекламе японского сотового оператора. Он сыграл там роль слуги борца сумо.

Тогда как огромный атлет выглядел атлантом, Питт выглядел максимально нелепым и неприглядным. Эту рекламу крутили лишь в Японии, и то недолго - всего несколько месяцев.

Благотворительность без помпы

Многие знаменитости устраивают ежегодные шабаши, где скидываются по копейке и пересылают средства в какой-нибудь фонд помощи.

Но Питт не в восторге от таких светских мероприятий, где надо натужно улыбаться фальшивой улыбкой. В итоге он решил забить на такие гулянки и решил заняться благотворительностью другого типа.

Актер арендует грузовики и набивает их предметами первой необходимости. А потом лично едет в беднейшие кварталы городов и лично раздает гуманитарку тем, кто в ней нуждается. При этом сам в такие моменты почти всегда носил медицинскую маску, очки и кепку - чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Но избежать излишнего внимания ему не удалось. Добродетельный подвиг актера высоко оценили не только фанаты кино, но и его недоброжелатели.